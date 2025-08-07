Вассерман выразил сожаление, что так и не женился

Холостая жизнь не имеет преимуществ перед семейной. Об этом Telegram-каналу Mash заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Отвечая на поздравление с Днём холостяка, который отмечается 7 августа, 72-летний парламентарий назвал свою холостую жизнь ошибкой.

«Праздновать тут нечего... Совершил в жизни серьёзную ошибку и лучше её не повторять», - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин со скепсисом отнесся к регистрации брака через портал «Госуслуги», указав, что предложение руки и сердца «лучше делать глядя друг другу в глаза», сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:СвадьбаСемьяАнатолий Вассерман

