Вассерман выразил сожаление, что так и не женился
7 августа 202517:01
Холостая жизнь не имеет преимуществ перед семейной. Об этом Telegram-каналу Mash заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Отвечая на поздравление с Днём холостяка, который отмечается 7 августа, 72-летний парламентарий назвал свою холостую жизнь ошибкой.
«Праздновать тут нечего... Совершил в жизни серьёзную ошибку и лучше её не повторять», - сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин со скепсисом отнесся к регистрации брака через портал «Госуслуги», указав, что предложение руки и сердца «лучше делать глядя друг другу в глаза», сообщает RT.
