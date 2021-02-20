Шахназаров: удаленка мешает служебным романам

Кинорежиссер в эфире НСН перечислил минусы дистанционного формата работы.

Более половины российских компаний намерены внедрить гибридный формат работы, при котором часть дней персонал будет выполнять обязанности дома, а часть — в офисе. Об этом сообщает онлайн-сервис «Битрикс24».

Кинорежиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров признался в интервью НСН, что является категорическим противником онлайн-работы.

Названы вакансии на «удаленке» с самыми высокими зарплатами

«Я понимаю, что многие привыкают к этому и находят какие-то свои положительные моменты. Но я могу себе представить, что происходит с человеком, который постоянно находится на онлайн-работе. Одеваться не надо, мыться, в общем-то, тоже необязательно. Можно постоянно есть, разговаривать не с кем, служебных романов заводить тоже ни к чему, участвовать в вечеринках с сотрудниками тоже не приходится. То есть, тихое существование, которое, в конечном счете, приводит к появлению необъятного существа, неряшливого, потерявшегося в мире. Так что надеюсь, что все-таки мы сумеем победить эпидемию и перейдем к нормальной человеческой жизни», – сказал он.

Также Шахназаров в беседе с НСН призвал государственные органы более тщательно контролировать деятельность крупных компаний, которые были созданы в 90-е, к примеру, таких как «Норникель».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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