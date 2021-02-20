Шахназаров: удаленка мешает служебным романам
Кинорежиссер в эфире НСН перечислил минусы дистанционного формата работы.
Более половины российских компаний намерены внедрить гибридный формат работы, при котором часть дней персонал будет выполнять обязанности дома, а часть — в офисе. Об этом сообщает онлайн-сервис «Битрикс24».
Кинорежиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров признался в интервью НСН, что является категорическим противником онлайн-работы.
«Я понимаю, что многие привыкают к этому и находят какие-то свои положительные моменты. Но я могу себе представить, что происходит с человеком, который постоянно находится на онлайн-работе. Одеваться не надо, мыться, в общем-то, тоже необязательно. Можно постоянно есть, разговаривать не с кем, служебных романов заводить тоже ни к чему, участвовать в вечеринках с сотрудниками тоже не приходится. То есть, тихое существование, которое, в конечном счете, приводит к появлению необъятного существа, неряшливого, потерявшегося в мире. Так что надеюсь, что все-таки мы сумеем победить эпидемию и перейдем к нормальной человеческой жизни», – сказал он.
Также Шахназаров в беседе с НСН призвал государственные органы более тщательно контролировать деятельность крупных компаний, которые были созданы в 90-е, к примеру, таких как «Норникель».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 433 / сут.
Умерли
82 396+470 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 637 / сут.
- Эксперт сообщил, как не попасть под гипноз телефонных мошенников
- Регистрация вакцины «КовиВак» ожидается 20 февраля
- TMZ: Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом
- Пензенского депутата от КПРФ отпустили из полиции до суда
- В Новороссийске с признаками отравления госпитализированы более 10 подростков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru