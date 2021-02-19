Шахназаров: власть должна жестче следить за компаниями из 90-х
Кинорежиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
«Норникель» выплатит ущерб от разлива топлива в 146 млрд рублей
Компания «Норникель» пообещала выплатить ущерб от разлива топлива в Норильске в 146 миллиардов рублей. Выплата штрафа будет осуществляться за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов компании.
Карен Шахназаров: «Это очень хорошо, что «Норникель» возместит ущерб разлива топлива на такую большую сумму. Непонятно, что «Норникель» делал до этих пор, почему он не занимался все это время тем, чтобы предотвратить такой разлив топлива. И второй интересный момент, а что все наши большие компании, которые образовались в 90-е годы, так же относятся к окружающей среде? Могу только сказать, что жадность фраера сгубила. Мне кажется, конечно, контроль за такими компаниями со стороны государственных органов должен быть более тщательным, более серьезным», – прокомментировал в эфире НСН Карен Шахназаров.
МИД РФ предложил иностранным послам привиться от коронавируса российской вакциной
Российский МИД разослал всем иностранным посольствам на территории Москвы приглашения на бесплатную вакцинацию «Спутником V». Однако некоторым дипломатам не запрещают, но рекомендуют дождаться одобрения Европы.
Карен Шахназаров: «Все-таки россияне – очень великодушный народ, очень открытый, щедрый, добросердечный. У меня единственный комментарий к этой новости: я сомневаюсь, что в какой-нибудь другой стране российских дипломатов, например, вакцинировали бы без оплаты. Но это так, к слову», – отметил он в беседе с НСН.
Опрос показал готовность компаний России перейти на гибридный формат работы
Более половины российских компаний намерены внедрить гибридный формат работы, при котором часть дней персонал будет выполнять обязанности дома, а часть — в офисе. Об этом сообщает онлайн-сервис «Битрикс24».
Карен Шахназаров: «Я категорический противник онлайн-работы. Я понимаю, что многие привыкают к этому и находят какие-то свои положительные моменты. Но я могу себе представить, что происходит с человеком, который постоянно находится на онлайн-работе. Одеваться не надо, мыться, в общем-то, тоже необязательно. Можно постоянно есть, разговаривать не с кем, служебных романов заводить тоже ни к чему, участвовать в вечеринках с сотрудниками тоже не приходится. То есть, тихое существование, которое, в конечном счете, приводит к появлению необъятного существа, неряшливого, потерявшегося в мире. Так что надеюсь, что все-таки мы сумеем победить эпидемию и перейдем к нормальной человеческой жизни», – сказал в интервью НСН Карен Шахназаров.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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