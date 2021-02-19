Шахназаров: власть должна жестче следить за компаниями из 90-х

Карен Шахназаров: «Я категорический противник онлайн-работы. Я понимаю, что многие привыкают к этому и находят какие-то свои положительные моменты. Но я могу себе представить, что происходит с человеком, который постоянно находится на онлайн-работе. Одеваться не надо, мыться, в общем-то, тоже необязательно. Можно постоянно есть, разговаривать не с кем, служебных романов заводить тоже ни к чему, участвовать в вечеринках с сотрудниками тоже не приходится. То есть, тихое существование, которое, в конечном счете, приводит к появлению необъятного существа, неряшливого, потерявшегося в мире. Так что надеюсь, что все-таки мы сумеем победить эпидемию и перейдем к нормальной человеческой жизни», – сказал в интервью НСН Карен Шахназаров.

