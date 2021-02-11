Названы вакансии на «удаленке» с самыми высокими зарплатами
Самые высокие зарплаты при работе дистанционном режиме получают инженеры, дизайнеры и детские психологи. Об этом говорят данные, предоставленные сервисом «Работа.ру». Аналитики также отмечают, что на одну из самых высоких заработных плат может рассчитывать специалист по тендерам, который будет работать в строительной компании – ему готовы платить до 300 тыс. рублей ежемесячно.
Традиционно высокие зарплаты фиксируются в сфере IT. Инженерам и разработчикам готовы платить от 150 до 200 тыс. рублей в месяц. Разработчик мобильных приложений может рассчитывать на зарплату 170 тыс. рублей, отмечают «Известия». До 160 тысяч рублей ежемесячно может получить детский психолог, стаж работы которого превышает три года.
А ранее стало известно, что в текущем году россияне в среднем планируют потратить на проведении свадьбы 188 тысяч рублей. Больше всего из бюджета на проведение торжества планируют выделить жители Набережных Челнов (225 тысяч рублей), Орла и Магнитогорска (по 224 тысяч рублей в каждом городе). Об этом говорят данные исследования, которое было проведено компаниями «Сбербанк Управление активами» и «Сбербанк страхование жизни».
Его авторы отмечают, что 72% сограждан не видят проблем с финансированием свадьбы: они готовы потратить текущие накопления и доходы либо попросить помочь родственников, передает «360».
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