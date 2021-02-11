Названы вакансии на «удаленке» с самыми высокими зарплатами

Самые высокие зарплаты при работе дистанционном режиме получают инженеры, дизайнеры и детские психологи. Об этом говорят данные, предоставленные сервисом «Работа.ру». Аналитики также отмечают, что на одну из самых высоких заработных плат может рассчитывать специалист по тендерам, который будет работать в строительной компании – ему готовы платить до 300 тыс. рублей ежемесячно.

Традиционно высокие зарплаты фиксируются в сфере IT. Инженерам и разработчикам готовы платить от 150 до 200 тыс. рублей в месяц. Разработчик мобильных приложений может рассчитывать на зарплату 170 тыс. рублей, отмечают «Известия». До 160 тысяч рублей ежемесячно может получить детский психолог, стаж работы которого превышает три года.