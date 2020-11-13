Шахназаров: Система здравоохранения до сих пор хромает

Названо число россиян, которые положительно относятся к системе здравоохранения. Так, 45% россиян оценивают систему здравоохранения в стране как удовлетворительную, 41% - отрицательно и лишь 12% - положительно, показал опрос ВЦИОМ.

Кинорежиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в беседе с НСН отметил, что такое количество неверующих в систему здравоохранения нашей страны недопустимо.