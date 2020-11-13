Шахназаров: Система здравоохранения до сих пор хромает
Кинорежиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» в эфире НСН рассказал о своем отношении к отечественному здравоохранению.
Названо число россиян, которые положительно относятся к системе здравоохранения. Так, 45% россиян оценивают систему здравоохранения в стране как удовлетворительную, 41% - отрицательно и лишь 12% - положительно, показал опрос ВЦИОМ.
Кинорежиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в беседе с НСН отметил, что такое количество неверующих в систему здравоохранения нашей страны недопустимо.
«Здесь, может быть, и имеет значение прислушаться к опросу, поскольку политики тут нет. 12% – это очень немного. 41% – это большой процент, это практически половина населения, которая отрицательно относится к нашему здравоохранению. Я вижу, что государство сегодня в гораздо большей степени занимается этим вопросом, но, видимо, проблемы были очень запущенные. Мне кажется, недопустимо, когда 41% наших граждан отрицают систему нашего здравоохранения», – сказал он.
Кроме того, Шахназаров в интервью НСН поддержал мнение журналиста Владимира Познера о деградации США.
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