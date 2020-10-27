Бизнес против идеологии. Онищенко сравнил здравоохранение в США и России
Депутат Госдумы, бывший санитарный врач назвал в эфире НСН необходимый объем финансирования медицины, к которому должны стремиться в России.
Правительство работает над устранением проблемы обеспечения лекарств пациентов с онкологией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее благотворительный фонд Константина Хабенского в письме к главе государства сообщил, что медицинские учреждения испытывают дефицит сразу 26 важнейших препаратов. При этом объем помощи онкобольным в России вырос более чем на 50% в 2020 году.
Депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в эфире НСН необходимый объем финансирования медицины, к которому должна стремиться Россия.
«Сейчас и оплата труда медработников и разворачивание медсети в условиях пандемии финансируются в достаточном объеме. Что касается в целом финансирования здравоохранения, то президент поставил задачу довести его до 5% от ВВП, сейчас – около 4%. А по нормативам ВОЗ рекомендуемый уровень для всех стран - 7%. Нужно к этой цифре стремиться», - отметил собеседник НСН.
Песков заявил во вторник, что «в мире нет ни одной страны, где медицинская сфера была бы достаточно профинансирована». При этом официальный представитель Кремля добавил, что ситуация с медицинским обеспечением в России намного стабильнее, чем во многих других передовых странах мира.
«США гораздо больше тратит денег, но вы сами видите, что там происходит. Там нет здравоохранения, там есть медицинский бизнес. И это разные вещи. Кроме денег, требуются профессионализм и идеология», – резюмировал Онищенко.
Накануне в Минздраве России сообщили, что готовят проект по недопущению дефицита лекарственных препаратов. Он будет предусматривать увеличение предельной отпускной цены на препараты для онкобольных детей.
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