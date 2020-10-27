Бизнес против идеологии. Онищенко сравнил здравоохранение в США и России

Правительство работает над устранением проблемы обеспечения лекарств пациентов с онкологией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее благотворительный фонд Константина Хабенского в письме к главе государства сообщил, что медицинские учреждения испытывают дефицит сразу 26 важнейших препаратов. При этом объем помощи онкобольным в России вырос более чем на 50% в 2020 году.

Депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в эфире НСН необходимый объем финансирования медицины, к которому должна стремиться Россия.

«Сейчас и оплата труда медработников и разворачивание медсети в условиях пандемии финансируются в достаточном объеме. Что касается в целом финансирования здравоохранения, то президент поставил задачу довести его до 5% от ВВП, сейчас – около 4%. А по нормативам ВОЗ рекомендуемый уровень для всех стран - 7%. Нужно к этой цифре стремиться», - отметил собеседник НСН.