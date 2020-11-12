Шахназаров согласился с Познером насчёт деградации США

Карен Шахназаров: «Я с этим согласен, но весь вопрос в том, как быстро этот процесс будет продолжаться. Это может быть и достаточно быстро, поскольку то, что происходит в Соединенных Штатах, совершенно невозможно было представить еще неделю назад. Фактически там двоевластие, один из президентов отказывается покидать свой пост, подвергнута сомнению вся система выборов в Соединенных Штатах. Такое ощущение, что все, что будет связано с деградацией, будет только нарастать», – поделился своим мнением с НСН Карен Шахназаров.

