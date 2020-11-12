Шахназаров согласился с Познером насчёт деградации США
Кинорежиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Познер заявил о деградации США
Журналист Владимир Познер считает, что США достигли своего пика, когда был избран Кеннеди. Сейчас же Штаты, по его мнению, деградируют. Об этом он написал на своем личном сайте.
Карен Шахназаров: «Я с этим согласен, но весь вопрос в том, как быстро этот процесс будет продолжаться. Это может быть и достаточно быстро, поскольку то, что происходит в Соединенных Штатах, совершенно невозможно было представить еще неделю назад. Фактически там двоевластие, один из президентов отказывается покидать свой пост, подвергнута сомнению вся система выборов в Соединенных Штатах. Такое ощущение, что все, что будет связано с деградацией, будет только нарастать», – поделился своим мнением с НСН Карен Шахназаров.
Исследование показало отношение россиян к опросам
Большинство россиян – 70% – не доверяют социологическим исследованиям в полной мере. Об этом заявили эксперты центра НАФИ.
Карен Шахназаров: «Социологические опросы превратились в часть политической борьбы. Кстати, последнее, где мы это видели – выборы в США, где социология полностью провалилась, так как она уже являлась частью борьбы за того или иного кандидата. Поэтому, когда речь идет о каких-то политических предпочтениях, то социология уже работает в том русле, в котором та или иная социологическая служба ангажирована с политиками», – отметил он в эфире НСН.
Названа доля россиян, которые положительно относятся к системе здравоохранения
45% россиян оценивают систему здравоохранения в стране как удовлетворительную, 41% - отрицательно, 12% - положительно, показал опрос ВЦИОМ.
Карен Шахназаров: «Здесь может быть и имеет значение прислушаться к опросу, поскольку политики тут нет. 12% – это очень немного. 41% – это большой процент, это практически половина населения, которая отрицательно относится к нашему здравоохранению. Я вижу, что государство сегодня в гораздо большей степени занимается этим вопросом, но, видимо, проблемы были очень запущенные. Мне кажется, недопустимо, когда 41% наших граждан отрицают систему нашего здравоохранения», – сказал в интервью НСН Карен Шахназаров.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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