«Расцвет пиратства»: Санкции могут привести к исчезновению кинотеатров в России
Давид Шнейдеров отметил, что даже российское кино скоро будет негде показывать, в выигрыше остаются только «пираты».
Из-за санкций страдает вся российская киноиндустрия – от производителей до кинотеатров, в выигрыше остаются только пиратские сервисы, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН.
«Я не исключаю, что к концу года может закрыться до 90% кинотеатров, потому что те деньги, которые государство выделяет, оно выделяет кинопроизводителям, но кино выходит в прокат через полтора-два года после получения первого транша. Кино – это дорогое и долго производство, к тому времени показывать фильмы будет негде. Есть еще одна проблема – даже сейчас, когда нет американского кино, зритель не проявляет дикого энтузиазма к российскому продукту, с чего вдруг через полтора он этот энтузиазм проявит? Пока больше всего рады пираты, пиратство расцвело, русские сериалы у пиратов лежат в бесплатном доступе, у них есть и американские новинки. Мы рискуем остаться без кино вообще», - рассказал он.
Государство уже пять месяцев игнорирует проблемы киноиндустрии, ситуация не стала понятнее и сегодня, заявил ранее генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН.
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