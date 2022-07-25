«Расцвет пиратства»: Санкции могут привести к исчезновению кинотеатров в России

Из-за санкций страдает вся российская киноиндустрия – от производителей до кинотеатров, в выигрыше остаются только пиратские сервисы, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН.

«Я не исключаю, что к концу года может закрыться до 90% кинотеатров, потому что те деньги, которые государство выделяет, оно выделяет кинопроизводителям, но кино выходит в прокат через полтора-два года после получения первого транша. Кино – это дорогое и долго производство, к тому времени показывать фильмы будет негде. Есть еще одна проблема – даже сейчас, когда нет американского кино, зритель не проявляет дикого энтузиазма к российскому продукту, с чего вдруг через полтора он этот энтузиазм проявит? Пока больше всего рады пираты, пиратство расцвело, русские сериалы у пиратов лежат в бесплатном доступе, у них есть и американские новинки. Мы рискуем остаться без кино вообще», - рассказал он.

Государство уже пять месяцев игнорирует проблемы киноиндустрии, ситуация не стала понятнее и сегодня, заявил ранее генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН.

