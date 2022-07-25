«Сотрудничают с США»: В российской киноиндустрии не рассчитывают на фильмы из Китая

Индийские и китайские кинофильмы не приносят прибыли российским кинотеатрам, заявил генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН.

«В России исторически две группы кинофильмов приносят успех. Первая – комедии, например, «Холоп» и так далее, вторая – патриотические, то, что связано с какими-то достижениями государства. Иных групп нет, они проваливаются в прокате, это денег не приносит. Есть нишевые продукты – индийское кино, китайское, южнокорейское, но деньги приносит Голливуд», - объяснил он.

Со своей стороны, кинокритик Давид Шнейдеров отметил, что Китай не заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере кино.

«Те фильмы, которые поступают на наш рынок из Китая, это не самое лучшее кино. Китай сейчас полностью интегрировался в американскую систему производства. «Форсаж» и другие фильмы сняты при активном участии Китая. Китайцы не будут давать нам блокбастеры, потому что американцы в таком случае перекроют им кислород», - рассказал он.

Ранее депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев в пресс-центре НСН предложил ряд мер для поддержки кинотеатров.

