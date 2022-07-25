«Сотрудничают с США»: В российской киноиндустрии не рассчитывают на фильмы из Китая
Алексей Васясин и Давид Шнейдеров назвали причины, по которым китайские блокбастеры не придут в Россию.
Индийские и китайские кинофильмы не приносят прибыли российским кинотеатрам, заявил генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН.
«В России исторически две группы кинофильмов приносят успех. Первая – комедии, например, «Холоп» и так далее, вторая – патриотические, то, что связано с какими-то достижениями государства. Иных групп нет, они проваливаются в прокате, это денег не приносит. Есть нишевые продукты – индийское кино, китайское, южнокорейское, но деньги приносит Голливуд», - объяснил он.
Со своей стороны, кинокритик Давид Шнейдеров отметил, что Китай не заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере кино.
«Те фильмы, которые поступают на наш рынок из Китая, это не самое лучшее кино. Китай сейчас полностью интегрировался в американскую систему производства. «Форсаж» и другие фильмы сняты при активном участии Китая. Китайцы не будут давать нам блокбастеры, потому что американцы в таком случае перекроют им кислород», - рассказал он.
Ранее депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев в пресс-центре НСН предложил ряд мер для поддержки кинотеатров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 571 / сут.
Умерли
382 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 234 / сут.
- В ДНР сообщили о зачистке Углегорской ТЭС
- Мэр Красноярска покинет пост и станет заместителем губернатора
- Япония запретит импорт российского золота с 1 августа
- Илон Маск опроверг сообщения о романе с женой сооснователя Google Брина
- В Херсонской области заявили о выводе гривны из оборота
- Медведев побил рекорд Сафина по числу недель во главе рейтинга ATP
- В Запорожье допустили проведение референдума о вхождении в РФ в сентябре
- Глава Еврокомиссии призвала Европу готовиться к остановке поставок российского газа
- В Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении
- ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru