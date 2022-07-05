«Связывают руки!» Сокуров поспорил с Михалковым об упадке российского кино

Российский кинематограф загублен не из-за плохих режиссеров, а по вине цензуры, заявил кинорежиссер Александр Сокуров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее режиссер Никита Михалков заявил о падении уровня современной режиссуры. По его словам, нужно воспитывать актеров, которые смогут противостоять плохим режиссерам. Сокуров же считает, что режиссеры не виноваты.

«У нас абсолютно загублена индустрия кино. Мы мало снимаем и у нас уничижительно мало кинотеатров, нам негде показывать то, что мы сняли. И, конечно, реальное существование политической цензуры уничтожает замыслы, многие не снимают то, что они хотели бы, а занимаются поденщиной. Я знаю режиссеров, готовых рисковать, снимать фильмы на серьезные темы. Цензура связывает руки, потому мы не видим развития кинематографа. Но ни министерство культуры, ни администрация президента не предполагают, что может быть развитие кинематографа», - говорит Сокуров.

По словам собеседника "Радиоточки НСН", в России также не хватает киностудий.

«На ладан дышит, на мой взгляд, «Ленфильм», а «Мосфильм» производит фильмы только директора студии, работает на заказах. А ведь наша страна предрасположена к кинематографу, и мы можем производить выдающиеся произведения кино. Есть достойные молодые актеры среди мужчин, готовые работать над большими ролями, но масштабных фильмов нет», - подчеркнул Сокуров.

Что касается взаимоотношений режиссера с актерами на съемочной площадке, то Сокуров не сторонник разборок во время работы над фильмом.

«Может в Москве так принято – устраивать потасовки на съемочной площадке, но в петербургской практике я такого не видел. Это совершенно никому не нужно, чтобы актер был настроен так, чтобы работать против режиссера. Это тупость и глупость», - резюмировал режиссер.

Ранее Никита Михалков заявил, что российский кинематограф не может подражать Голливуду. Он считает, что американское кино больше про зрелище, а не про смыслы.

