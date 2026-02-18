Глава Минцифры заявил о доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram

Зарубежные спецслужбы имеют доступ к перепискам в мессенджере Telegram. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, пишет ТАСС.

Как отметил министр, в начале специальной военной операции платформа рассматривалась как достаточно анонимная и ею пользовались российские военные, пишет RT. Однако сейчас есть прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов «о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы».

Зарубежные ведомства используют эти данные в рамках ведения боевых действий против армии России, это носит уже систематический характер.

Ранее Шадаев сообщил, что Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов Telegram на основании требований законодательства.

