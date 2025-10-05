По словам Маградзе, гражданин Грузии Б.Ч. по указанию одного из грузинских представителей военного подразделения, действующего на Украине, приобрел в большом количестве огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Маградзе отметил, что диверсионные акты должны были совпасть с организованными в столице актами группового насилия и попытками захвата президентского дворца.

Благодаря профилактическим мероприятиям сотрудников СГБ удалось нейтрализовать группу лиц, ответственных за доставку боеприпасов и взрывчатки в центр Тбилиси. Контрабандный тайник с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами обнаружили в лесном массиве неподалёку от города. Кроме того, в Службу безопасности доставлен человек, заказавший детонатор для активации взрывного устройства, — с ним сейчас проводятся следственные действия.

Ранее ЦИК Грузии сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» одержала победу во всех муниципалитетах на выборах мэров и депутатов местных органов власти, прошедших 4 октября. Вечером того же дня в Тбилиси вспыхнули протесты — митингующие недовольны итогами выборов. Пострадали десятки человек, включая полицейских. Грузинские власти обвинили в происходящем Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

