Севастополь стал лидером по коллективному иммунитету к COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Севастополе составляет 80,8%, сообщает РИА Новости.

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«У нас есть абсолютный лидер - город Севастополь», - подчеркнула она.

По её словам, высокий уровень коллективного иммунитете демонстрируют Республики Тыва и Карелия, Чукотский автономный округ, а также Москва, Московская область и Санкт-Петербург, где этот показатель выше 72%.

Ранее Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России в целом составляет 53,7%.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияИммунитет Севастополь
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