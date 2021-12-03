Севастополь стал лидером по коллективному иммунитету к COVID-19

«У нас есть абсолютный лидер - город Севастополь», - подчеркнула она.

По её словам, высокий уровень коллективного иммунитете демонстрируют Республики Тыва и Карелия, Чукотский автономный округ, а также Москва, Московская область и Санкт-Петербург, где этот показатель выше 72%.

Ранее Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России в целом составляет 53,7%.