Голикова: Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ превысил 53%

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 53%, сообщает РИА Новости.

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По её словам, полный цикл вакцинации прошли 63 961 690 человек, первым компонентом вакцины - 72 078 412.

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 53,7%», - уточнила Голикова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, сообщает RT.


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:РоссияКоронавирусИммунитет Татьяна Голикова
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