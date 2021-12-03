Голикова: Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ превысил 53%
3 декабря 202114:45
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 53%, сообщает РИА Новости.
По её словам, полный цикл вакцинации прошли 63 961 690 человек, первым компонентом вакцины - 72 078 412.
«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 53,7%», - уточнила Голикова.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru