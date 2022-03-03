Сеть магазинов Mango прекратила работу в России

Ретейлер Mango сообщил, что временно прекращает свою работу в России. Об этом говорится на сайте компании.

«Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России», - говорится в сообщении.