Сеть магазинов Mango прекратила работу в России

Ретейлер Mango сообщил, что временно прекращает свою работу в России. Об этом говорится на сайте компании.

«Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России», - говорится в сообщении.

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О приостановке деятельности в России заявили сеть магазинов одежды и аксессуаров H&M, онлайн-ретейлер Asos, сеть магазинов товаров для дома Икеа, производитель холодильников и стиральных машин Whirlpool Corp, а также автоконцерны Volkswagen, Toyota , Ford и другие.

Ранее бренд-директор Аudi ГК АВТОDOM Алексей Кирдяшов в пресс-центре НСН отметил, что на ситуацию влияют не санкции, а неопределенность с курсом валют, приостановки носят временный характер.

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