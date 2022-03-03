Сеть магазинов Mango прекратила работу в России
Ретейлер Mango сообщил, что временно прекращает свою работу в России. Об этом говорится на сайте компании.
«Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России», - говорится в сообщении.
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О приостановке деятельности в России заявили сеть магазинов одежды и аксессуаров H&M, онлайн-ретейлер Asos, сеть магазинов товаров для дома Икеа, производитель холодильников и стиральных машин Whirlpool Corp, а также автоконцерны Volkswagen, Toyota , Ford и другие.
Ранее бренд-директор Аudi ГК АВТОDOM Алексей Кирдяшов в пресс-центре НСН отметил, что на ситуацию влияют не санкции, а неопределенность с курсом валют, приостановки носят временный характер.
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