Медиасервис Megogo остановил работу в России

Ранее Megogo несколько дней не был доступен на территории России из-за технических сложностей.

В пресс-службе компании тогда заявили ТАСС, что «делают все возможное для восстановления работы».

Ранее стриминговый сервис Netflix заявил о временной заморозке российских проектов на фоне военной спецоперации на Украине. Кроме того, российские подписчики сервиса жаловались, что не могут продлить подписку на Netflix на март.

