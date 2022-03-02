Медиасервис Megogo остановил работу в России
Медиасервис Megogo полностью прекращает работу в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Megogo несколько дней не был доступен на территории России из-за технических сложностей.
В пресс-службе компании тогда заявили ТАСС, что «делают все возможное для восстановления работы».
Ранее стриминговый сервис Netflix заявил о временной заморозке российских проектов на фоне военной спецоперации на Украине. Кроме того, российские подписчики сервиса жаловались, что не могут продлить подписку на Netflix на март.
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