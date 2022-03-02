Медиасервис Megogo остановил работу в России

Медиасервис Megogo полностью прекращает работу в России. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее Megogo несколько дней не был доступен на территории России из-за технических сложностей.

В пресс-службе компании тогда заявили ТАСС, что «делают все возможное для восстановления работы».

Ранее стриминговый сервис Netflix заявил о временной заморозке российских проектов на фоне военной спецоперации на Украине. Кроме того, российские подписчики сервиса жаловались, что не могут продлить подписку на Netflix на март.

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ФОТО: pxhere.com
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