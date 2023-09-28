Идею выдавать бесплатную землю после 10 лет брака отвергли из-за серых схем
Семья может получить земельный участок, но не использовать его, также возможны схемы по примеру обналичивания маткапитала, отметил в эфире НСН депутат Ярослав Нилов.
Правительство из-за риска серых схем отвергло идею выдавать бесплатный земельный участок семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей, заявил замглавы фракции ЛДПР, председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов в интервью НСН.
Накануне сообщалось, что депутаты от ЛДПР внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей. При этом в правительстве РФ инициативу уже не поддержали и назвали «избыточной». Там указали, что в Земельным кодексом РФ уже установлены случаи, при которых участок бесплатно предоставляется отдельным категориям граждан. Ярослав Нилов отметил, что у этой инициативы, как и у других, действительно есть свои минусы.
«То, что могут получить участок, но земля будет просто пустовать, этого нельзя исключать… Необходимо обеспечить коммуникации, электричество, воду, канализацию. Если просто выдавать участок где-нибудь в поле, куда не проехать и не пройти, то это все будет фикция. Такое решение проблемы точно нецелесообразно. А если давать участки, обеспечивать возможность присоединения к коммуникациям доступным способом, то это сразу будет решать остро стоящий в стране жилищный вопрос. Минусы могут быть, как в любом процессе. У нас и маткапитал обналичивают… Много примеров, когда есть перекосы. Но явно добропорядочные граждане не должны страдать от того, что существует вероятность серых схем», - сказал Нилов.
Депутат выразил уверенность, что участки не будут пустовать. По его словам, большой спрос на них есть сегодня среди ветеранов боевых действий, многодетных семей, инвалидов и пожилых граждан.
«У нас есть категории граждан, кто имеет право получить сегодня землю, те же многодетные семьи… Хотя очень многие жалуются, что дают земли около оврага: ни коммуникаций, ничего. Убежден, что пользоваться этой возможностью точно будут. Есть запросы со стороны ветеранов боевых действий, инвалидов, множество примеров, когда люди просят, готовы уехать из мегаполиса. Посмотрите, какой в Москве ритм жизни! Многие граждане пенсионного возраста с удовольствием бы уехали в далекое Подмосковье и даже Калужскую область», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Нилов подчеркнул, что у законопроекта в перспективе есть шанс на принятие, даже если сначала его не одобрят.
«Вода камень точит. В самом начале, когда предлагалась программа материнского капитала, тоже ее воспринимали в штыки, не принимали. Сегодня это рабочая норма, которая успешно признана и стимулирует рождаемость. Со временем мы все равно найдем тот или иной механизм решения этого вопроса, даже если нашу инициативу не поддержат, а реализована она будет за другим авторством. Для нас самое главное - это интересы граждан», - резюмировал Нилов.
Так, значительная часть подобных законопроектов ЛДПР не доходила до рассмотрения в Госдуме. В ноябре прошлого года ЛДПР внесла на рассмотрение инициативу об увеличении предельного размера имущественного вычета по НДФЛ при покупке жилья и при уплате процентов по ипотеке. Еще во время рассмотрения проекта в первом чтении его отклонил комитет по бюджету и налогам, указав на непроработанность инициативы, передает «Радиоточка НСН».
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