Идею выдавать бесплатную землю после 10 лет брака отвергли из-за серых схем

Накануне сообщалось, что депутаты от ЛДПР внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей. При этом в правительстве РФ инициативу уже не поддержали и назвали «избыточной». Там указали, что в Земельным кодексом РФ уже установлены случаи, при которых участок бесплатно предоставляется отдельным категориям граждан. Ярослав Нилов отметил, что у этой инициативы, как и у других, действительно есть свои минусы.

«То, что могут получить участок, но земля будет просто пустовать, этого нельзя исключать… Необходимо обеспечить коммуникации, электричество, воду, канализацию. Если просто выдавать участок где-нибудь в поле, куда не проехать и не пройти, то это все будет фикция. Такое решение проблемы точно нецелесообразно. А если давать участки, обеспечивать возможность присоединения к коммуникациям доступным способом, то это сразу будет решать остро стоящий в стране жилищный вопрос. Минусы могут быть, как в любом процессе. У нас и маткапитал обналичивают… Много примеров, когда есть перекосы. Но явно добропорядочные граждане не должны страдать от того, что существует вероятность серых схем», - сказал Нилов.

Депутат выразил уверенность, что участки не будут пустовать. По его словам, большой спрос на них есть сегодня среди ветеранов боевых действий, многодетных семей, инвалидов и пожилых граждан.

«У нас есть категории граждан, кто имеет право получить сегодня землю, те же многодетные семьи… Хотя очень многие жалуются, что дают земли около оврага: ни коммуникаций, ничего. Убежден, что пользоваться этой возможностью точно будут. Есть запросы со стороны ветеранов боевых действий, инвалидов, множество примеров, когда люди просят, готовы уехать из мегаполиса. Посмотрите, какой в Москве ритм жизни! Многие граждане пенсионного возраста с удовольствием бы уехали в далекое Подмосковье и даже Калужскую область», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Нилов подчеркнул, что у законопроекта в перспективе есть шанс на принятие, даже если сначала его не одобрят.