Депутат ГД пообещала лоббировать трату маткапитала на покупку земельного участка

Депутат Яна Лантратова отметила, что в ближайшее время этот вопрос может быть обсужден с экспертами из регионов. 

Депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что предложит обсудить с экспертами из регионов расширение возможностей материнского капитала. Ранее стало известно, что эксперты ОНФ хотят предложить Госдуме разрешить родителям тратить материнский капитал на покупку земельных участков.

«Я могу сказать, что очень много запросов от родительского сообщества приходит по поводу расширения возможностей тратить материнский капитал. Зачастую деньги обесцениваются. Я предложила инициативу по автомобилю, она возникла не просто так – это инициатива мне была неоднократно озвучена и написана от многих людей. Это возможность возить детей на различные кружки, вместе с семьей выехать отдохнуть. Я всячески поддерживаю расширение, это важно и нужно», - отметила депутат, которая ранее предложила разрешить семьям тратить материнский капитал на покупку автомобиля.

По ее словам, земельный участок тоже мог бы помочь семьям в регионах, которые хотят построить свой дом, это актуальная и волнующая всех тема.

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«Тема земельного участка тоже хорошая. Если опыт показал, что такая инициатива помогает людям, то в данном случае давайте подумаем вообще о том, как можно расшить материнский капитал. Тема волнует людей, я предлагаю обсудить коллегам из регионов, всем вместе собраться. Обязательно проведем такое совещание с привлечением экспертов регионов», - добавила Лантратова.

Список целей, для которых можно применять материнский капитал, следует расширять, а также выдавать эти средства наличными. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

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ТЕГИ:Материнский КапиталГосдума
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