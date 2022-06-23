Депутат ГД пообещала лоббировать трату маткапитала на покупку земельного участка

Депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что предложит обсудить с экспертами из регионов расширение возможностей материнского капитала. Ранее стало известно, что эксперты ОНФ хотят предложить Госдуме разрешить родителям тратить материнский капитал на покупку земельных участков.

«Я могу сказать, что очень много запросов от родительского сообщества приходит по поводу расширения возможностей тратить материнский капитал. Зачастую деньги обесцениваются. Я предложила инициативу по автомобилю, она возникла не просто так – это инициатива мне была неоднократно озвучена и написана от многих людей. Это возможность возить детей на различные кружки, вместе с семьей выехать отдохнуть. Я всячески поддерживаю расширение, это важно и нужно», - отметила депутат, которая ранее предложила разрешить семьям тратить материнский капитал на покупку автомобиля.

По ее словам, земельный участок тоже мог бы помочь семьям в регионах, которые хотят построить свой дом, это актуальная и волнующая всех тема.