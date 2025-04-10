Сервисы знакомств согласились протестировать маркировку о судимости
Обязательная проверка всех пользователей сайтов знакомств на судимость может отпугнуть, лучше для начала сделать это по желанию и посмотреть на эффект, заявил НСН Андрей Бронецкий.
Проверка пользователя сайта-знакомств на судимость и опциональное указание такой пометки – полезная инициатива, это вызовет больше доверия при знакомстве, и аккаунты с отметкой «не судим» будут продвигаться. Об этом в беседе с НСН рассказал генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий.
Депутаты Госдумы от партии «Новые люди предложили ввести в приложениях для знакомств пометку «ранее судим»: таким образом они хотят защитить пользователей от потенциальных случаев насилия и мошенничества. По их замыслу, платформам нужно предоставить авторизованный доступ к системе МВД, чтобы проверять граждан на судимости по девяти статьям. Бронецкий отметил, что поддерживает это, но не в обязательном формате.
«Я, конечно, сторонник более плавного эволюционного развития. Мне кажется, сначала нужно, чтобы государство предоставило такой сервис API, чтобы мы могли подключиться и дать людям такую возможность. Посмотреть востребованность и ценность. А после этого уже требовать, чтобы это было обязательно. Мне кажется, что в таком требовательном, наглом формате это может людям не зайти. А в целом, концептуально я такие вещи, конечно, поддерживаю. Это ценная информация для людей при знакомстве. Понятно, что кто был судим, не захочет это указывать, а кто не был – укажет, и с такими знакомиться будет интереснее. Мы, соответственно, таких будем больше продвигать, к ним будет больше доверия. Если такая возможность будет опционально, то мы будем одними из первых, кто это протестирует», - рассказал он.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил главе Минцифры рассмотреть необходимость введения обязательной маркировки страниц должников по алиментам на сайтах знакомств. Бронецкий рассказал НСН, что такая маркировка может привести к оттоку пользователей на зарубежные сервисы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru