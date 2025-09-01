Сервисные центры раскрыли самые частые поломки автомобилей осенью
Россияне могут столкнуться с типичными сезонными поломками этой осенью, о самых вероятных из них сообщили в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».
Самыми опасными проблемами назвали износ шаровых опор, амортизаторов и сайлентблоков, а также аккумуляторов. Дело в том, что на них возрастает нагрузка в осенне-зимний период, а на дорогах появляются ямы и трещины после летних дождей.
Еще одна опасность — потеря свойств охлаждающей жидкости и утечка антифриза, которая может привести к повреждениям двигателя. Помимо этого, специалисты призвали проверять электрику автомобилей, так как на нее падает дополнительная нагрузка в межсезонье. Об этом они сообщили «Газете.Ru».
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в эфире НСН призвал водителей не доверять автопилоту и круиз-контролю.
