Сертификат о вакцинации от COVID-19 будут выдавать в электронном виде на портале госуслуг

Напомним, запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции через портал Госуслуг открылась 31 января. Также на портале действует форма обратной связи, где пользователи могут пожаловаться на проблемы с записью или на отсутствие вакцины.

Ранее стало известно, что на Сахалине привившимся от коронавируса будут выдавать специальные бейджи, которые они смогут носить вместо маски. Об этом на минувшей неделе объявил губернатор области Валерий Лимаренко.

