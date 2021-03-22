Сертификат о вакцинации от COVID-19 будут выдавать в электронном виде на портале госуслуг
Пользователи Единого портала госуслуг, имеющие подтвержденную учетную запись, начнут автоматически получать электронные сертификаты после прохождения второго этапа вакцинации от коронавируса. В Минцифры РФ добавили, что в ближайшее время будет также реализована автоматическая загрузка не только на русском, но и на английском языке полученных сертификатов.
Напомним, запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции через портал Госуслуг открылась 31 января. Также на портале действует форма обратной связи, где пользователи могут пожаловаться на проблемы с записью или на отсутствие вакцины.
Ранее стало известно, что на Сахалине привившимся от коронавируса будут выдавать специальные бейджи, которые они смогут носить вместо маски. Об этом на минувшей неделе объявил губернатор области Валерий Лимаренко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru