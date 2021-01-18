Ковид-неблагонадёжные. Кто не привит, тот скидки не получит

Выдачу антиковидных паспортов начнут с 5 февраля власти Башкирии. Их смогут получить те, у кого есть антитела к коронавирусной инфекции после болезни или после вакцинации, сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, это решит целый ряд проблем, в том числе жителей старше 65 лет, которые переболели или вакцинировались против коронавируса, и могут более не соблюдать режим самоизоляции, введенный для этой категории граждан. В свою очередь, руководитель его администрации Александр Сидякин пояснил, что наличие антител будет регистрироваться в системе Минздрава, автоматически переправляться на портал госуслуг, и гражданин получит через личный кабинет, электронную почту или по телефону QR-код, который и будет антиковидным паспортом. Его можно хранить в смартфоне, либо распечатать.

Инструментом «стимулирования людей к тому, чтобы они проходили вакцинацию», назвал антиковидный паспорт глава Башкирии. Паспорт даст возможность свободного посещения массовых культурных, спортивных мероприятий, общественных мест, а также право на скидки в магазинах, фитнес-клубах и ряде других учреждений, которые примут участие в программе. Кроме того, объем стимулирующих выплат руководителям образовательных учреждений в республике будет теперь зависеть от количества привитых работников. А самим работникам образования, которые пройдут вакцинацию от COVID, власти региона обещают дополнительные дни отпуска.



Ранее стало известно, что на Сахалине привившимся от коронавируса будут выдавать специальные бейджи, которые они смогут носить вместо маски. Об этом на минувшей неделе объявил губернатор области Валерий Лимаренко. Глава региона написал в телеграм-канале о задаче за несколько месяцев добиться приобретения коллективного иммунитета населением Сахалина и Курил. По его словам, предприятиям и учреждениям региона будут предлагать вакцинировать полностью свои коллективы. Тогда эти учреждения можно будет объявить «зелеными зонами», - пояснил глава региона.

Еще в конце минувшего года категорически против введения так называемых «ковидных паспортов» выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Эту идею она отнесла к «области антиутопии», указав на ее дискриминационный характер.

«Устраивать такого рода дискриминацию граждан, делить их на граждан с разными правами - конечно, это недопустимо», - заявила спикер Совфеда.

Но, как видим, не во всех регионах г-жу Матвиенко услышали, а, может быть, сочли дискриминацию по принципу наличия или отсутствия антител вполне допустимой. Так что очень скоро как минимум в двух регионах люди будут делиться на два сорта: с большей степенью свободы и даже в некоторых случаях дополнительными скидками, и с меньшей степенью, которые будут ходить в масках без права на скидки или дополнительные дни отпуска. Потому что «ковид-неблагонадежные».

