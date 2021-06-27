Сергунина: Москва создает для молодежи среду непрерывного развития

В Москве действуют 140 детских школ искусств. С 2018 года правительство Москвы реализует проект «Искусство - детям», в рамках которого отремонтирует здания школ искусств общей площадью более 250 тыс. кв. м. Совместно с такими партнерами как «Яндекс», ОАК, Samsung и другими для столичных детей созданы 18 технопарков.

В образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ работает Центр развития карьеры. За четыре года (2017-2020) добровольный квалификационный экзамен сдали более 20 тыс. студентов. А на онлайн-платформе «ВРаботе» можно найти информацию о деятельности 200 компаний-партнеров. Количество добавленных резюме уже превышает три тысячи.

Для начинающих предпринимателей разработана образовательная программа «Бизнес-уик-энд». За три года его участниками стали более 119 тыс. старшеклассников и студентов.

На портале Московского инновационного кластера i.moscow доступна информация обо всей инновационной инфраструктуре города, в том числе коворкингах, центрах коллективного пользования, технопарках, мерах поддержки технологического бизнеса.

«В сфере молодежной политики в столице работает около 1,5 тыс. некоммерческих организаций. В 2020 году 43 таких НКО получили гранты мэра Москвы в номинации «Молодежь Москвы», их общая сумма составила 90 млн руб.», - говорится в публикации.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала о работе акселератора креативных индустрий. Он состоит из трех программ: обучающей, акселерационной и постакселерационной. Предполагается, что участников будет более 200.Завершится акселерационная программа презентацией участниками своих проектов экспертам и потенциальным партнерам.

