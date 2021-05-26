В Москве запускают акселератор креативных индустрий — заммэра

Прием заявок от предпринимателей на участие в акселераторе креативных индустрий открылся в Москве. Об этом заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, в рамках акселератора будет запущено шесть треков: «Исполнительское искусство», «Мода и дизайн», «Рекламные технологии», «Издательское дело/новые медиа», «Архитектура», «Искусство и музыка». Основная программа акселератора креативных индустрий рассчитана на десять недель, ее смогут пройти 90 команд.

Акселератор креативных индустрий состоит из трех программ: обучающей, акселерационной и постакселерационной.