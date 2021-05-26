В Москве запускают акселератор креативных индустрий — заммэра
Прием заявок от предпринимателей на участие в акселераторе креативных индустрий открылся в Москве. Об этом заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
По ее словам, в рамках акселератора будет запущено шесть треков: «Исполнительское искусство», «Мода и дизайн», «Рекламные технологии», «Издательское дело/новые медиа», «Архитектура», «Искусство и музыка». Основная программа акселератора креативных индустрий рассчитана на десять недель, ее смогут пройти 90 команд.
Акселератор креативных индустрий состоит из трех программ: обучающей, акселерационной и постакселерационной.
Обучающая часть будет проходить онлайн, в ней смогут принять участие юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, зарегистрированные в Москве. Предполагается, что участников будет более 200.
Акселерационная онлайн-программа запланирована на 24 июня - 31 августа. В ней примут участие 90 московских компаний и индивидуальных предпринимателей, которые уже имеют готовый продукт и опыт первых продаж, команда должна состоять из свыше двух человек.
Командам достанутся наставник и эксперт отрасли, в их задачи входит консультирование участников. По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, предприниматели получат всестороннюю поддержку и помощь в запуске продаж.
Завершится акселерационная программа презентацией участниками своих проектов экспертам и потенциальным партнерам.
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