Сергунина: Московским предпринимателям помогут открыть бизнес по франшизе

Заммэра отметила, что сегодня формат открытия бизнеса по франшизе пользуется популярностью среди московских предпринимателей.

«Новый проект поможет разобраться с распространенными вопросами и сделает процесс открытия собственного дела еще проще», - заметила Сергунина.

Теперь предприниматели смогут выбрать франшизу из каталога и подать онлайн-заявку на покупку, а затем выбрать и подходящее помещение с помощью онлайн-услуги учреждения.

Также в проект войдет бесплатный видеокурс «Школа франчайзинга», в котором представлена и теоретическая база и практические занятия. Отдельный блок проекта состоит из полезных сервисов, которые могут потребоваться начинающим предпринимателям.

В последнем блоке размещена информация о получении субсидии от правительства Москвы для открытия франшизы. В таком случае можно компенсировать до 1 миллиона рублей на покупку оборудования, а также на уплату процентов по кредитам на развитие, коммунальных платежей и взносов франчайзеру.

