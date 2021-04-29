Сергунина: Московским предпринимателям помогут открыть бизнес по франшизе
Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» (МБМ) запустило онлайн-проект «Гайд по открытию - франшиза», который призван помочь предпринимателям в открытии бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.
Заммэра отметила, что сегодня формат открытия бизнеса по франшизе пользуется популярностью среди московских предпринимателей.
«Новый проект поможет разобраться с распространенными вопросами и сделает процесс открытия собственного дела еще проще», - заметила Сергунина.
Теперь предприниматели смогут выбрать франшизу из каталога и подать онлайн-заявку на покупку, а затем выбрать и подходящее помещение с помощью онлайн-услуги учреждения.
Также в проект войдет бесплатный видеокурс «Школа франчайзинга», в котором представлена и теоретическая база и практические занятия. Отдельный блок проекта состоит из полезных сервисов, которые могут потребоваться начинающим предпринимателям.
В последнем блоке размещена информация о получении субсидии от правительства Москвы для открытия франшизы. В таком случае можно компенсировать до 1 миллиона рублей на покупку оборудования, а также на уплату процентов по кредитам на развитие, коммунальных платежей и взносов франчайзеру.
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