Сергей Левкин отметил итоги прошедшей в столице ярмарки вакансий

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявил, что в ярмарке вакансий, которая прошла на площадке Московского колледжа архитектуры и градостроительства, приняли участие около двух тысяч студентов, сообщает пресс-служба московского правительства.

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По его словам, это будущие строители и архитекторы, учащиеся пяти колледжей градостроительной сферы столицы, входящих в учебно-производственное объединение «Архитектура, строительство и ЖКХ».

По его словам, участие в кадровом смотре приняли 12 работающих в Москве строительных компаний, которые провели презентации и ознакомили соискателей с вакансиями.

«Были доступны варианты для постоянной работы и для временной занятости, для трудоустройства в летний период и прохождения практики. Заинтересованные в трудоустройстве прошли собеседования, заполнив необходимые формы и оставив резюме», - добавили в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что база вакансий службы занятости российской столицы увеличена до 400 тысяч позиций вакансий, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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