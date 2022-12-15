Ефимов: Более 50 тысяч новых вакансий появится в Москве благодаря городской программе
С начала реализации программы по стимулированию создания мест приложения труда столица подписала с компаниями-застройщиками 30 соглашений, которые предусматривают строительство различных объектов более чем на 53 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Программа по стимулированию создания мест приложения труда действует в Москве с 2020 года. Она позволяет сбалансированно развивать разные районы столицы, создавать новые рабочие места и снижать маятниковую миграцию», – отметил вице-мэр.
Контракты предусматривают строительство к 2028 году во всех районах Москвы более 40 образовательных объектов, девяти офисных центров, девяти промышленных комплексов, четыре торгово-офисных здания и четыре торговых центра, а также спорткомплекса. Общий объем вложений в проекты превысит 138 миллиардов рублей.
По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, производственные комплексы и технопарки, которые появятся по программе стимулирования создания мест приложения труда, создадут свыше 9,5 тысяч новых рабочих вакансий, а социальные объекты - более 3,5 тысяч.
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