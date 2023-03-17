Собянин: База вакансий службы занятости Москвы расширена до 400 тыс вакансий

Сергей Собянин обратил внимание на стабильное состояние рынка труда в Москве. Так, по результатам 2022 года уровень безработицы сократился до 0,39% трудоспособного населения города.

В численном выражении – 28 100 человек, что сопоставимо со значениями допандемийного периода. В текущем году показатель продолжает снижаться - сейчас он составляет 0,37%.

