Собянин: База вакансий службы занятости Москвы расширена до 400 тыс вакансий
База вакансий службы занятости российской столицы увеличена до 400 тысяч позиций вакансий, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Как подчеркнул градоначальник, содействие в трудоустройстве – одно из ключевых направлений программы «Социальная поддержка жителей Москвы».
В обновленной базе вакансий значатся предложения от промышленности и IT до сферы услуг и разноплановой торговли. Сформированы специальные программы по трудоустройству матерей с детьми-дошкольниками, для инвалидов, людей старшего поколения, учащихся вузов, выпускников колледжей и университетов.
Сергей Собянин обратил внимание на стабильное состояние рынка труда в Москве. Так, по результатам 2022 года уровень безработицы сократился до 0,39% трудоспособного населения города.
В численном выражении – 28 100 человек, что сопоставимо со значениями допандемийного периода. В текущем году показатель продолжает снижаться - сейчас он составляет 0,37%.
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