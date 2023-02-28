Сергей Кузнецов: Зарубежные архитекторы перестали участвовать в конкурсах Москвы

- В некоторых сферах происходит диверсификация на Восток. Смогут ли, к примеру, китайские архитекторы заместить европейских?

- У нас работали архитекторы со всего мира, а сейчас их стало заметно меньше, но сотрудничество продолжается. Что касается китайских специалистов, то там очень сильная архитектурная школа, которая заметно развилась за последние 20 лет. Она по-настоящему современна, самобытна, что не частое явление в современном мире. Заменят ли китайцы ушедших европейцев и американцев? Так задача не формулируется. Все времена развития архитектуры у нас связаны с интернационализмом – начиная с допетровской России и заканчивая вчерашним днем. Надо сказать, что китайцы, индусы особо не рвутся в Россию. Архитектор ведь большую часть своего гонорара получает репутацией, славой. Потому, где и что ты проектируешь, имеет огромное значение для архитектора. У кого-то, может, были иллюзии, что в Россию шли за большими заработками, но это не так. Москва сама по себе очень привлекательна. Стоять рядом с такими проектами, как парк «Зарядье» или «Лужники» просто почетно. Ясно, что с имиджевыми издержками тема почета спроектировать что-то в Москве или России в мире, снизилась. Это касается всех архитекторов, мы это видим по конкурсам, когда раньше был наплыв международных участников, то сейчас заявок от них практически нет. Силком мы никого не заставим. Архитекторы тонко реагируют на репутационные риски в профессии. То, что все отпрыгнули, как от огня – это определённый сигнал для нас.

- Российские архитекторы уступают сегодня западным коллегам?

- Мы вложили много усилий, чтобы они находились на достойном уровне. Проводили конкурсы, приглашали мировых звезд, чтобы в конкуренции с топовыми игроками росло свое поколение архитекторов. Здесь вопрос долгосрочных трендов. Международное сотрудничество необходимо — ведь новому поколению тоже надо вырастать. Что касается востребованности наших архитекторов за границей, то, принимая к себе чью-то архитектуру, ты принимаешь их культуру. Мы видим, что российскую культуру сейчас не особо принимают. Значит, шансов у российских архитекторов проявить себя за рубежом в данное время мало.

- Это может отпугнуть их от профессии?

- Когда была возможность работать на одной поляне с мировыми звездами, мотивации было больше. Был шанс выйти в финал с бюро Захи Хадид, Херцогом и де Мёроном, Норманом Фостером. Конечно, когда этих людей нет, то и мотивации не добавляется. К счастью, многим нашим архитекторам просто интересно невзирая ни на что работать.

- Если говорить о развитии Москвы, то на месте пятиэтажек по программе реновации отстраиваются жилые дома большей этажности. Рассчитана ли транспортная и и социальная инфраструктура на то, что население районов будет резко увеличиваться? Как эту проблему помогает решать БКЛ и новые станции метро?



- Транспортная инфраструктура постоянно развивается. Пока город существует – он строится. Значит, ни про один параметр нельзя сказать, что здесь у нас все в порядке и мы, к примеру, больше не строим тут или там школы, поликлиники. Нет, развивающийся город всегда будет строиться. Бывает, что метро построили, а на земле еще идет строительство, бывает – наоборот. Ясно, что это издержки гигантского «организма», который не может идеально все синхронизировать. Но в целом в Москве за этим ведется аналитика, наблюдение, чтобы все развивалось.