Главный архитектор Москвы назвал БКЛ грандиозной стройкой
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в эфире НСН назвал Большую кольцевую линию метро грандиозной стройкой.
«Строительство Большой кольцевой линии можно сравнить с грандиозными стройками Москвы. Протяженность БКЛ около 70 километров. В масштабах мира сразу не назовёшь аналог – это грандиозная вещь. Изменения, которые переживает Москва последние годы, одни из самых серьезных в ее истории», - сказал Кузнецов.
Он также рассказал, что специалистов, которые занимаются подземным строительством, не бесконечное количество.
Проект Большого кольца метро предполагает 31 станцию общей протяженностью около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии.
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