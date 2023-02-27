Главный архитектор Москвы допустил строительство третьего кольца метро

В частности, он напомнил, что после расширения границ Москвы высказывались подобные идеи.



«Была идея все аэропорты объединить. Технологическое развитие продолжается, агломерация Москвы будет развиваться. Потому контур может появиться», - сказал Кузнецов.

Проект Большого кольца метро предполагает 31 станцию общей протяженностью около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии.

