Главный архитектор Москвы допустил строительство третьего кольца метро

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в эфире НСН заявил, что в перспективе в столице могут построить третье кольцо метро.

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В частности, он напомнил, что после расширения границ Москвы высказывались подобные идеи.

«Была идея все аэропорты объединить. Технологическое развитие продолжается, агломерация Москвы будет развиваться. Потому контур может появиться», - сказал Кузнецов.

Проект Большого кольца метро предполагает 31 станцию общей протяженностью около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НСН-Строительство
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