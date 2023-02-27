Главный архитектор Москвы допустил строительство третьего кольца метро
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в эфире НСН заявил, что в перспективе в столице могут построить третье кольцо метро.
В частности, он напомнил, что после расширения границ Москвы высказывались подобные идеи.
«Была идея все аэропорты объединить. Технологическое развитие продолжается, агломерация Москвы будет развиваться. Потому контур может появиться», - сказал Кузнецов.
Проект Большого кольца метро предполагает 31 станцию общей протяженностью около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии.
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