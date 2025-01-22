«АвтоВАЗ» представит гоночную версию автомобиля Lada Iskra

Обновленную Iskra покажут в рамках 27-й Гонки Чемпионов в Самарской области.



В компании отметили, что гоночная версия Iskra является новом проектом заводской команды LADA Sport ROSNEFT. По заверению производителя, этот автомобиль специально подготовлен для участия в ледовых гонках. Специалисты облегчили и оснастили вварным каркасом безопасности кузов спортивной Iskra, добавили специальные амортизаторы, усилили точки крепления узлов подвески и увеличили объем двигателя.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что компания намерена в 2027 году начать производить собственные минивэны в Тольятти, напоминает RT.

