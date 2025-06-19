АвтоВАЗ опроверг информацию об отказе в регистрации товарного знака Azimut

Информация о том, что торговая марка Lada Azimut якобы не прошла официальную регистрацию, не соответствует действительности. Об этом NEWS.ru заявил PR-директор АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

АвтоВАЗ представил на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut

По его словам, официальная регистрация была пройдена, у компании есть все необходимые «заключения и подтверждения».

«АвтоВАЗ... имеет полное право использовать это имя для нового автомобиля», - заключил Ильинский.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил «Радиоточке НСН», что кроссовер Lada Azimut точно не будет на 100% российской моделью.

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ФОТО: РИА Новости
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