Сенсация или фейк? Ученый оценил вероятность мутации COVID-19

«Это только время может показать. Такие сообщения всегда носят характер сенсаций, в этом смысле Великобритания лидирует. Но в принципе такое возможно, потому что у англичан высокий уровень развития вирусологии. Правда, еще надо доказать, что это новая мутация», - отметил он.



Ученый усомнился, что мутация могла произойти настолько быстро.



«По моим представлениям, коронавирус мутирует медленно, мутацию в течение эпидемии трудно себе представить. В России уже две тысячи геномов проверили, установили их связи чуть ли не с неандертальцами. Но все это гипотезы и догадки, а Британия сразу же подает их как сенсации», - заключил Ершов.



Помимо новых мутаций, у коронавируса обнаружили еще одну неприятную особенность. Исследователи из Йельского университета обнаружили у заразившихся коронавирусной инфекцией пациентов аутоантитела. Их отличие от обычных антител в том, что они не борются с коронавирусом, а «нападают» на организм человека и его иммунную систему. Их эффект может продолжаться даже после того, как организм справился с инфекцией.

