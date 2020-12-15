Сенсация или фейк? Ученый оценил вероятность мутации COVID-19

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, можно ли верить сообщениям о мутации COVID-19. 

Британские ученые нашли новую быстро распространяющуюся разновидность коронавируса, заявил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. По его словам, мутировавший вирус распространяется еще быстрее, в Англии уже заразились около тысячи человек.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, можно ли верить сообщениям о мутации COVID-19.

Ученые обнаружили первую мутацию коронавируса, против которой бессильны антитела

«Это только время может показать. Такие сообщения всегда носят характер сенсаций, в этом смысле Великобритания лидирует. Но в принципе такое возможно, потому что у англичан высокий уровень развития вирусологии. Правда, еще надо доказать, что это новая мутация», - отметил он.

Ученый усомнился, что мутация могла произойти настолько быстро.

«По моим представлениям, коронавирус мутирует медленно, мутацию в течение эпидемии трудно себе представить. В России уже две тысячи геномов проверили, установили их связи чуть ли не с неандертальцами. Но все это гипотезы и догадки, а Британия сразу же подает их как сенсации», - заключил Ершов.

Помимо новых мутаций, у коронавируса обнаружили еще одну неприятную особенность. Исследователи из Йельского университета обнаружили у заразившихся коронавирусной инфекцией пациентов аутоантитела. Их отличие от обычных антител в том, что они не борются с коронавирусом, а «нападают» на организм человека и его иммунную систему. Их эффект может продолжаться даже после того, как организм справился с инфекцией.

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ФОТО: pixabay.com
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