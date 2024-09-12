«Дефицит в полмиллиона!»: В отрасли заявили о нехватке IT-специалистов

Средняя зарплата IT-специалистов в России в первом полугодии 2024 года превышала 151,5 тысячи рублей, однако уровень дохода зависит от конкретных навыков и компетенций, рассказал НСН Алексей Ермаков.

В День программиста IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Алексей Ермаков рассказал НСН, как сегодня обстоят дела в IT-отрасли, почему в ней не хватает квалифицированных кадров и возникают проблемы с обучением IT-специалистов.

По словам Ермакова, сегодня IT-отрасли не хватает порядка 500-700 тысяч специалистов.

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«Ситуация с программистами в России не самая благоприятная. Квалифицированных кадров, способных работать на уровне даже не Senior, а просто Middle, не хватает. По данным Минцифры, сейчас дефицит IT-специалистов в нашей стране оценивается примерно в 500-700 тысяч человек. Нехватка предложений на рынке труда вынуждает работодателей конкурировать за сотрудников и повышать зарплаты. Медианная зарплата IT-специалистов в первом полугодии 2024 года превышала 151,5 тысячи рублей. Однако это “средняя температура по больнице” — уровень дохода зависит от конкретных навыков и компетенций. Работающие на уровне Senior получают в несколько раз больше, а Junior — кратно меньше. Во многом играет роль и фактор везения. Но редкий специалист с хорошими навыками и опытом работы без рабочего места точно не останется», — сказал Ермаков.

Собеседник НСН связал сложности с обучением IT-специалистов с замедлением видеохостинга YouTube.

«YouTube работает медленно, а уже не одно поколение студентов выучились IT, слушая объяснения “индуса с YouTube”. Сейчас такой возможности нет. Поэтому я считаю, что замедление YouTube — не самое разумное решение, которое чревато негативными последствиями. Сам я долгое время пользовался YouTube для просмотра лекций профессоров зарубежных вузов, но сейчас перестал, так как с имеющимся качеством трансляций это не самое оптимальное решение», — подытожил он.

Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что Минцифры запустит единую платформу для обучения школьников и студентов IT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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