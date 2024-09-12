«Дефицит в полмиллиона!»: В отрасли заявили о нехватке IT-специалистов

В День программиста IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Алексей Ермаков рассказал НСН, как сегодня обстоят дела в IT-отрасли, почему в ней не хватает квалифицированных кадров и возникают проблемы с обучением IT-специалистов.

По словам Ермакова, сегодня IT-отрасли не хватает порядка 500-700 тысяч специалистов.