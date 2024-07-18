«IT, ученый и врач»: Россияне назвали самые престижные профессии

Наиболее престижными россияне назвали IT-специальности, работу ученого, инженера и врача, следует из опроса HH.ru.

Так, работу айтишника самой престижной счел каждый второй россиянин (51%). Профессию ученого престижной назвали 38% опрошенных, а инженера — 37%. Престиж работы врачей отметил каждый третий (30%). Также в топе оказались творческие профессии (14%).

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Престиж профессии учёного в России за год вырос на 10% — с 51% до 61%, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Константин Абрамов.

По его словам, из этих респондентов 39% уважают учёных за то, что благодаря им «идёт прогресс, развиваются новые технологии», а 17% отметили, что «умных должно быть больше». Абрамов добавил, что аналогичная ситуация с профессией инженера. За год её престиж вырос с 65% до 72%, При этом те, кто не считает эту профессию престижной, а таких 42%, чаще всего указывали на то, что она низкооплачиваемая, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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