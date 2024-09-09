Минцифры запустит единую платформу для обучения школьников и студентов IT

Также учащиеся других вузов смогут получить вторую специальность благодаря новой платформе. Программы составлены совместно с ведущими компаниями отрасли.

Спрос работодателей на сотрудников в IT-отрасли весной этого года вырос почти вдвое, отмечают специалисты. Дефицит кадров по некоторым направлениям превысил 50%. Ежемесячно для них появляется около 100 тысяч новых вакансий.

IT-компании на фоне дефицита кадров сделали ставку на студентов и выпускников технических вузов и готовы вкладываться в их профессиональный рост, заявил ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».

