Минцифры запустит единую платформу для обучения школьников и студентов IT
Минцифры запустит единую платформу для обучения школьников и студентов IT, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев, передает РИА Новости.
Программы будут отличаться для школьников и студентов профильных вузов. Платформа позволит освоить навыки программирования, работы с большими данными и технологий искусственного интеллекта.
Также учащиеся других вузов смогут получить вторую специальность благодаря новой платформе. Программы составлены совместно с ведущими компаниями отрасли.
Спрос работодателей на сотрудников в IT-отрасли весной этого года вырос почти вдвое, отмечают специалисты. Дефицит кадров по некоторым направлениям превысил 50%. Ежемесячно для них появляется около 100 тысяч новых вакансий.
IT-компании на фоне дефицита кадров сделали ставку на студентов и выпускников технических вузов и готовы вкладываться в их профессиональный рост, заявил ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».
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