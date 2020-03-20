Сенатор рассказал, почему Италия оказалась не готова к коронавирусу
Член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог в эфире НСН рассказал о причинах широкого распространения коронавируса в Италии.
Число умерших от коронавируса COVID-19 в Италии достигло 3 405 человек. Об этом рассказал глава Департамента гражданской обороны Анджело Борелли. По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия вышла на первые позиции практически по всем показателям, например, по числу умерших за последние сутки – 345 человек. По словам Борелли, за последние сутки в Италии от коронавируса умерли 427 человек.
Член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый в беседе с НСН рассказал о причинах широкого распространения коронавируса в Италии.
«Во-первых, в Италии, как известно, много пожилых людей, а это самый уязвимый контингент. Уже видно, что среди умерших людей большая часть – люди пожилого возраста. Так же в стране запоздали с проведением противоэпидемических мероприятий, из-за этого инфекция очень широко распространилась. Мы помним первые дни, когда там появился коронавирус, как итальянцы реагировали на это – они собирались в ресторанах, кафе, проводили флешмобы со скандированием «нам не страшен коронавирус» и тем самым произошло широкое распространение. Еще один момент – это неготовность системы здравоохранения Италии к такому количеству больных. Это нехватка количества дыхательных аппаратов, нехватка специалистов», - сказал Круглый.
Также он обратил внимание, что все страны, в том силе и Россия, должны внимательно изучать этот опыт Италии, чтобы не повторить ошибок.
«Только изоляция является реальной схемой прерывания цепочки распространения коронавируса и в этом хорошо себя продемонстрировал Китай», – заявил сенатор.
По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране от коронавирусной инфекции умерли 3245 человек. При этом китайские власти отчитались о 70 тыс. случаев выздоровления после заражения коронавирусом, а в Италии таких пока 4440 случаев.
Ранее НСН сообщала, что главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко рассказал о нескольких сценариях развития ситуации с пандемией в России. Если страна пойдет по пути Китая, то распространение вируса пойдет на спад в мае-июне, «когда сезон закончится». Если же в России ситуация будет развиваться по итальянскому сценарию, то окончание эпидемии в сентябре будет считаться «хорошей историей».
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