Сенатор рассказал, почему Италия оказалась не готова к коронавирусу

«Во-первых, в Италии, как известно, много пожилых людей, а это самый уязвимый контингент. Уже видно, что среди умерших людей большая часть – люди пожилого возраста. Так же в стране запоздали с проведением противоэпидемических мероприятий, из-за этого инфекция очень широко распространилась. Мы помним первые дни, когда там появился коронавирус, как итальянцы реагировали на это – они собирались в ресторанах, кафе, проводили флешмобы со скандированием «нам не страшен коронавирус» и тем самым произошло широкое распространение. Еще один момент – это неготовность системы здравоохранения Италии к такому количеству больных. Это нехватка количества дыхательных аппаратов, нехватка специалистов», - сказал Круглый.

Также он обратил внимание, что все страны, в том силе и Россия, должны внимательно изучать этот опыт Италии, чтобы не повторить ошибок.

«Только изоляция является реальной схемой прерывания цепочки распространения коронавируса и в этом хорошо себя продемонстрировал Китай», – заявил сенатор.

По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране от коронавирусной инфекции умерли 3245 человек. При этом китайские власти отчитались о 70 тыс. случаев выздоровления после заражения коронавирусом, а в Италии таких пока 4440 случаев.



Ранее НСН сообщала, что главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко рассказал о нескольких сценариях развития ситуации с пандемией в России. Если страна пойдет по пути Китая, то распространение вируса пойдет на спад в мае-июне, «когда сезон закончится». Если же в России ситуация будет развиваться по итальянскому сценарию, то окончание эпидемии в сентябре будет считаться «хорошей историей».

