Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда в России закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса в России может закончиться летом, но более вероятно, что только осенью. Такой прогноз сделал главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, есть несколько сценариев развития ситуации с эпидемией. Если страна пойдет по пути Китая, то распространение вируса пойдет на спад в мае-июне, «когда сезон закончится». Если же в России ситуация будет развиваться по итальянскому сценарию, то окончание эпидемии в сентябре будет считаться «хорошей историей», сказал главврач в интервью RT. Видео опубликовано в YouTube-аккаунте телеканала.