Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда в России закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса в России может закончиться летом, но более вероятно, что только осенью. Такой прогноз сделал главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, есть несколько сценариев развития ситуации с эпидемией. Если страна пойдет по пути Китая, то распространение вируса пойдет на спад в мае-июне, «когда сезон закончится». Если же в России ситуация будет развиваться по итальянскому сценарию, то окончание эпидемии в сентябре будет считаться «хорошей историей», сказал главврач в интервью RT. Видео опубликовано в YouTube-аккаунте телеканала.

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На сегодняшний день в России зарегистрировано 199 больных коронавируосом, девять из них уже выздоровели и были выписаны из больницы.

Ранее сегодня бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, благодаря чему Китай смог справиться с эпидемией, а в Италии ситуация тяжелая.

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ФОТО: Евгений Биятов//РИА Новости
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