Сенатор Рязанский призвал разрешить пенсионерам прогулки во дворе

В Москве, например, первое распоряжение мэра запрещало людям старше 65 лет выходить на улицу с какой бы то ни было целью, приводит слова Рязанского РИА Новости.

По мнению сенатора, пожилым людям можно дать возможность гулять хотя бы во дворах домов или около них. Чтобы соблюдалась социальная дистанция, пенсионеры могут гулять по очереди — для этого старшие по подъезду или управляющие компании могли бы вести соответствующие списки-графики, предложил Рязанский.

Ранее зампредседателя президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора высказала идею ввести разовые пропуска на прогулки для пенсионеров.

