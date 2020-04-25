Инфекционист поддержал продление режима самоизоляции на две недели в Москве

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продления в стране еще на две недели режима самоизоляции в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Интерфакс.

Соответствующее мнение Попова озвучила на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии. Она отметила, что жесткие ограничительные меры были приняты на 2 инкубационных периода, что, по ее словам, недостаточно. Попова заявила, что нужен как минимум третий инкубационный период, длина которого составляет две недели.

Врач–инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с НСН согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Павловой о продлении самоизоляции в России еще на две недели. Однако, по его мнению, речь идет не о всех территориях, а о конкретном субъекте.

«Продление режима самоизоляции необходимо. Безусловно, безусловно. Жалко будет, если мы потеряем достигнутые результаты. Речь идет, в первую очередь, о жителях столицы. У нас (в Москве – прим. НСН) заболеваемость коронавирусом в общем проценте заболеваемости идет на уменьшение, а на периферии начинается подъем. То есть, сейчас есть диссонанс между темпами заболеваемости в Москве и в других областях России. Но мы все в одной лодке. Тут уж никуда не денешься», - отметил эксперт.