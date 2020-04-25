Инфекционист поддержал продление режима самоизоляции на две недели в Москве
Врач–инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, будет ли срок режима самоизоляции в провинции дольше, чем в Москве.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продления в стране еще на две недели режима самоизоляции в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Интерфакс.
Соответствующее мнение Попова озвучила на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии. Она отметила, что жесткие ограничительные меры были приняты на 2 инкубационных периода, что, по ее словам, недостаточно. Попова заявила, что нужен как минимум третий инкубационный период, длина которого составляет две недели.
Врач–инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с НСН согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Павловой о продлении самоизоляции в России еще на две недели. Однако, по его мнению, речь идет не о всех территориях, а о конкретном субъекте.
«Продление режима самоизоляции необходимо. Безусловно, безусловно. Жалко будет, если мы потеряем достигнутые результаты. Речь идет, в первую очередь, о жителях столицы. У нас (в Москве – прим. НСН) заболеваемость коронавирусом в общем проценте заболеваемости идет на уменьшение, а на периферии начинается подъем. То есть, сейчас есть диссонанс между темпами заболеваемости в Москве и в других областях России. Но мы все в одной лодке. Тут уж никуда не денешься», - отметил эксперт.
Николай Малышев считает, что сроки режима самоизоляции в провинции не окажутся дольше, чем в Москве, потому что решение о продлении ограничительных мер принимают местные власти.
«Вы знаете, что президент дал губернаторам полномочия по введению режима самоизоляции. Каждая территория должна принимать решение в зависимости от заболеваемости коронавирусом. В России большое разнообразие с заболеваемостью COVID-19 на различных территориях», - сказал профессор.
Ранее руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что нет одинакового времени плато по заболеваемости коронавирусом для всей России. Академик назвал сроки, когда столичные регионы преодолеют плато, и можно будет снимать меры ограничения.
«В столице уже третий день показатели плато – количество заболевших не растет. У нас в России точкой отсчета была Москва, а потом коронавирус пополз по всей стране.
Народ уже изнемог от карантина – это актуальная проблема. Это оказалось тяжелое испытание. Думаю, в Москве можно было бы частично снять карантин. Не полностью, а вводить постепенные послабления, как в Калининграде, сделать это в начале мае, может быть, подождать еще неделю. Но на это надо решаться», - считает эксперт.
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