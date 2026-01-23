Сенатор Ролик: Приморье увеличило рождаемость третьих детей выплатами на ипотеку

Приморский край и Дальний Восток в целом сумели добиться заметного роста рождаемости третьих детей, введя за их рождение выплаты по 1 миллиону рублей на погашение ипотеки, рассказал сенатор от региона Александр Ролик.

«Если в среднем по России рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей с 2022 по 2025 год составил 1%, то в Приморском крае 8%, а в семи других пилотных регионах – 6%. Такой механизм материального стимулирования признан эффективным и включён в общефедеральное «демографическое меню» национального проекта «Семья» для регионов с низким уровнем рождаемости», - сообщил он на заседании правительственно комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока под председательством полпреда президента РФ Юрия Трутнева.

Выплаты по миллиону рублей на ипотеку при рождении третьих детей изначально вводило Приморье, а с прошлого года удачный опыт переняли ещё семь дальневосточных регионов. Учитывая приоритет поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по повышению рождаемости, эту меру признали эффективной на федеральном уровне.