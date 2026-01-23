Сенатор Ролик: Приморье увеличило рождаемость третьих детей выплатами на ипотеку
Приморский край и Дальний Восток в целом сумели добиться заметного роста рождаемости третьих детей, введя за их рождение выплаты по 1 миллиону рублей на погашение ипотеки, рассказал сенатор от региона Александр Ролик.
«Если в среднем по России рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей с 2022 по 2025 год составил 1%, то в Приморском крае 8%, а в семи других пилотных регионах – 6%. Такой механизм материального стимулирования признан эффективным и включён в общефедеральное «демографическое меню» национального проекта «Семья» для регионов с низким уровнем рождаемости», - сообщил он на заседании правительственно комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока под председательством полпреда президента РФ Юрия Трутнева.
Выплаты по миллиону рублей на ипотеку при рождении третьих детей изначально вводило Приморье, а с прошлого года удачный опыт переняли ещё семь дальневосточных регионов. Учитывая приоритет поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по повышению рождаемости, эту меру признали эффективной на федеральном уровне.
На заседании правкомиссии Трутнев также дал конкретные поручения повысить эффективность электро- и теплоснабжения населения Дальнего Востока, развивать энергообеспеченность макрорегиона и оптимизировать субсидирование межтарифной разницы. Действующий механизм субсидирования тарифов для населения перегружает региональные бюджеты и увеличивает долг перед поставщиками энергоресурсов.
«Такой комплексный подход является, на мой взгляд, очередным подтверждением системного внимания федеральной власти к нашему макрорегиону. Дальний Восток доказал, что может быть не только территорией больших вызовов, но и территорией больших, успешных решений. Наша задача в Совете Федерации — обеспечить законодательную поддержку этим инициативам, способствовать снижению административных барьеров и создавать правовые условия, при которых Дальний Восток будет притягательным для жизни, работы и смелых инвестиционных проектов», - отметил, в свою очередь, Ролик.
Ранее сообщалось, что в правительство РФ внесли стратегию демографической политики для Дальнего Востока на период до 2030 года с перспективой до 2036 года. Она ждёт подписи премьер-министра Михаила Мишустина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатор Ролик: Приморье увеличило рождаемость третьих детей выплатами на ипотеку
- Терпим до среды: Россиянам раскрыли, когда морозы пойдут на спад
- Песков: В США заморожено почти $5 млрд российских активов
- «Казино»: Лимит на покупку криптовалют не спасет инвесторов от разорения
- Представитель Антонова опроверг сообщения о его отказе от концертов
- Армия России освободили Симиновку в Харьковской области
- В Пензе более ста человек тушат пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
- Взыскать миллионы: Долиной и Лурье предрекли суды еще на полгода
- Дорогие игрушки: Что мешает появлению беспилотных грузовиков на дорогах России
- В Кузбассе из-за снега просела кровля многоэтажного дома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru