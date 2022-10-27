Сенатор приравнял покинувших Россию после начала СВО граждан к иноагентам
Российские граждане, покинувшие территорию страны после начала спецоперации на Украине, могут быть приравнены к иноагентам, заявил глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов, сообщил ТАСС.
По мнению сенатора, уехавший за рубеж человек оказывается под иностранным влиянием. Он отметил, что гражданин, совершивший политический акт под давлением иностранных государств, может стать фигурантом закона об иноагентах и не будет иметь права на должности, госзаказы и иную деятельность в сфере государственной власти.
Политик подчеркнул, что каждый случай необходимо разбирать индивидуально и принятие решения, признавать гражданина иноагентом или нет, — прерогатива Министерства юстиции.
Ранее Верховный суд и кабинет министров поддержали проект закона об уголовной ответственности за злостное нарушение законодательства об иноагентах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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