Сенатор приравнял покинувших Россию после начала СВО граждан к иноагентам

По мнению сенатора, уехавший за рубеж человек оказывается под иностранным влиянием. Он отметил, что гражданин, совершивший политический акт под давлением иностранных государств, может стать фигурантом закона об иноагентах и не будет иметь права на должности, госзаказы и иную деятельность в сфере государственной власти.

Политик подчеркнул, что каждый случай необходимо разбирать индивидуально и принятие решения, признавать гражданина иноагентом или нет, — прерогатива Министерства юстиции.

Ранее Верховный суд и кабинет министров поддержали проект закона об уголовной ответственности за злостное нарушение законодательства об иноагентах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

