Путин подписал обобщающий закон об иноагентах

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, четыре действующих в настоящее время реестра иноагентов будут объединены в один, попасть в него могут как российские, так и иностранные организации или физические лица «независимо от организационно-правовой формы».

Для признания иноагентом теперь не обязательно получать финансирование из-за рубежа - достаточно будет «иностраного влияния», то есть «предоставление поддержки или оказание воздействия, в том числе путём принуждения, убеждения или иными способами».

Подписанный главой государства закон запрещает иноагентам вести в России преподавательскую, просветительскую и воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, предусмотрено ограничение на инвестиции в стратегически важные компании.

Кроме того, вводится понятие физлица, «аффилированного с иностранным агентом», к которым могут отнести учредителей, руководителей, членов или работников организации, которая объявлена иноагентом.

Ранее Путин заявил, что российский закон об иноагентах является очень лёгкой версией законодательства, которым свой суверенитет защищают другие государства.