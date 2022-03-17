Аксенов: Самое крупное водохранилище Крыма заполнилось водой

Возобновление работы Северо-Крымского канала позволит решить проблему дефицита воды на полуострове, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

Сенатор от Крыма: Водная блокада Крыма - удар по самой Украине

По его словам, ранее благодаря функционированию Северо-Крымского канала, идущего от Днепра, обеспечивалось до 85% потребностей Крыма в пресной воде.

Он отметил, что возобновление работы канала положительным образом скажется на развитии всех отраслей. «Кстати, многие водохранилища уже сейчас заполнены даже без канала, хотя еще не было массового таяния снега», — сказал Аксенов. Отмечается, что уже сейчас самое крупное водохранилище Крыма Чернореченское, заполнено водой более чем на 94 процента.

Напомним, во время специальной операции России на Украине удалось восстановить подачу воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Благодаря снятию водной блокады полуостров сможет сэкономить десятки миллиардов рублей и восстановить сельское хозяйство.

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Фото: facebook.com/aksenov.rk
ТЕГИ:ВодаКрым
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