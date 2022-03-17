В Крым без ажиотажа: В АРБ оценили призыв Путина к российским банкам

Президент России Владимир Путин 17 марта заявил, что крупным российским компаниям, в том числе банкам, опасавшимся ранее санкций, теперь можно не бояться начинать работать в Крыму.

«Это все требует определенных ресурсов и затрат. Но какие-то банки, безусловно, начнут свою работу из желания будущей конкуренции. А некоторые банки, наоборот, из-за ее отсутствия не выйдут туда. Не думаю, что будет большой ажиотаж, но банков там будет больше, чем было до сих пор, когда даже крупнейшие банки не рисковали войти на этот рынок», - сказал Тосунян.