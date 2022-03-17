В Крым без ажиотажа: В АРБ оценили призыв Путина к российским банкам
Из-за санкций российским банкам уже нечего терять, они могут начать работу на полуострове, заявил НСН Гарегин Тосунян.
Некоторые российские банки начнут свою работу в Крыму из желания конкуренции, а другая часть банков, наоборот, не выйдет на этот рынок из-за ее отсутствия, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент России Владимир Путин 17 марта заявил, что крупным российским компаниям, в том числе банкам, опасавшимся ранее санкций, теперь можно не бояться начинать работать в Крыму.
«Это все требует определенных ресурсов и затрат. Но какие-то банки, безусловно, начнут свою работу из желания будущей конкуренции. А некоторые банки, наоборот, из-за ее отсутствия не выйдут туда. Не думаю, что будет большой ажиотаж, но банков там будет больше, чем было до сих пор, когда даже крупнейшие банки не рисковали войти на этот рынок», - сказал Тосунян.
По его словам, на сегодняшний день вся финансовая система России находится под санкциями, поэтому российские банки ничего не потеряют, если начнут работу на полуострове.
«До сих пор многие банки не приходили в Крым из-за потенциальных санкций. Поскольку сегодня вся финансовая система находится под санкциями разного масштаба, подразумевается, что уже этим не напугаешь», - резюмировал Тосунян.
На сегодняшний день в Крыму работает ограниченное количество банков, все они уже много лет находятся под ограничениями. Крупнейшие российские банки неоднократно заявляли, что не готовы открывать отделения на полуострове из-за неминуемой угрозы введения жестких санкций со стороны США и ЕС.
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