В Крыму решили построить новый город

Власти Крыма намерены до 1 апреля внести в правительство РФ предложения по строительству нового города. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании по социально-экономическому развитию полуострова, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

По словам Аксенова, предполагается, что город будет рассчитан на 50 тысяч человек. Он может быть построен на побережье в Сакском или Симферопольском районах возле поселка Николаевка.