В Крыму решили построить новый город

Власти Крыма намерены до 1 апреля внести в правительство РФ предложения по строительству нового города. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании по социально-экономическому развитию полуострова, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

По словам Аксенова, предполагается, что город будет рассчитан на 50 тысяч человек. Он может быть построен на побережье в Сакском или Симферопольском районах возле поселка Николаевка.

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Осенью прошлого года власти Крыма сообщали, что на побережье Черного моря появится новый город, на создание инфраструктуры был получен кредит в размере 1,3 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин ранее в четверг заявил, что крупным российским компаниям, в том числе банкам, больше нечего бояться и можно начинать работать в Крыму.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СтроительствоКрым
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