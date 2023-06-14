«Проведена огромная работа»: Сенатор Гумерова о единой системе оплаты труда для учителей

Совет Федерации при содействии профильных ведомств активно лоббирует инициативу, которая бы установила единую системы оплаты труда для российских учителей. Об этом в беседе с НСН сообщила глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о повышении зарплаты учителям до двух с половиной МРОТ. Об этом сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов. Поясняя проект фракции, депутат отметил, что учительские зарплаты – не просто расходная статья бюджета, а грамотные инвестиции в следующие поколения.