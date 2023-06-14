«Проведена огромная работа»: Сенатор Гумерова о единой системе оплаты труда для учителей

Совет Федерации при содействии профильных ведомств держит руку на пульсе с 2020 года, сообщила НСН глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Совет Федерации при содействии профильных ведомств активно лоббирует инициативу, которая бы установила единую системы оплаты труда для российских учителей. Об этом в беседе с НСН сообщила глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о повышении зарплаты учителям до двух с половиной МРОТ. Об этом сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов. Поясняя проект фракции, депутат отметил, что учительские зарплаты – не просто расходная статья бюджета, а грамотные инвестиции в следующие поколения.

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«В 2020 году Совфед принял постановление и направил его в правительство, согласно которому должна быть установлена единая система оплаты труда. С четкой прописанной базовой частью и стимулирующими выплатами. На сегодняшний день уже проведена огромная работа, эти подходы отработаны. Наши коллеги трудятся совместно с министерством просвещения, профсоюзами, Минфином», - сказала Гумерова.

Она отметила, что вопрос находится на контроле у президента страны, и он в курсе проблемы.

«Когда мы принимали обращение к правительству, буквально на следующий день Владимир Путин обратил внимание на эту проблему. С учетом того, что на президентском совете обсуждалась эта тема, и отработаны подходы, сегодня более важно прийти к пониманию с финансовым блоком правительства, чтобы эти стандарты были внедрены на всей территории нашей страны», - отметила сенатор.

По ее словам, система успешно отработана и показала свою эффективность на «тест-драйве» в шести регионах-пилотах.

«Те подходы, которые мы отработали с профильным ведомством, понятны, прозрачны, учитывают квалификацию и компетенцию учителей, их стаж работы», - подытожила собеседница.

Ранее депутат Госдумы Алексей Диденко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил несогласным с позицией государства учителям сменить профессию.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Орлов
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