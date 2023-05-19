«Могут печь пирожки»: Депутат Диденко предложил несогласным учителям сменить профессию
Образовательный процесс нельзя смешивать с деструктивной политической пропагандой, сказал НСН Алексей Диденко.
Депутат Госдумы Алексей Диденко заявил в беседе с НСН, что учителя, которые имеют позицию, идущую в разрез интересам государства, могут сменить профессию и заняться политической деятельностью.
Ранее Диденко предложил Рособрнадзору провести в российских учебных заведениях проверку корректности преподавания предметов с политической точки зрения. Он указывает на то, что «в адрес депутатов ЛДПР регулярно поступают жалобы от учащихся и их родителей, связанные с некорректным преподаванием современной истории России», прежде всего ее эпизодов, связанных с воссоединением с Крымом, началом спецоперации на Украине, а также «ложными интерпретациями событий на Украине и в ее бывших юго-восточных регионах».
«Нужно смотреть на взгляды товарищей, которые учат наших детей. Они должны нести государственную патриотическую позицию в интересах нашей страны. Если у кого-то есть отличная позиция от позиции Российской Федерации, обеспечивающей образование, которая платит зарплату, то они могут прекратить преподавание и заняться политической деятельностью. Могут партии создавать, движения. При возникновении диссонанса надо делать выбор, оставаться в профессии или заниматься чем-то еще, печь пирожки. Нельзя процесс образования смешивать с деструктивной политической пропагандой. Свою позицию нужно транслировать в узком кругу, а если не держится за работу зубами, то надо менять профессию, особенно в такое непростое время», - сказал Диденко.
Собеседник НСН отметил, что подобные проверки проводятся в школах.
«Проверки такие проводятся. Можно иметь разные точки зрения, но надо быть готовыми нести за них ответственность. В образовательном процессе нужно все серьезно взвешивать. Есть общие требования, образовательная программа. Не нужно объяснять каждому учителю, что нельзя подвергать сомнению итоги Второй мировой войны», - резюмировал Диденко.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий раскритиковал в эфире НСН инициативу Дидеднко. В частности, он заявил, что образовательный процесс в школах строго регламентирован государственными стандартами, а депутаты зачастую не имеют понимания специфики преподавания.
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