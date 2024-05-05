Симоньян предложила включить в школьную программу фронтовую поэзию
В школьную программу необходимо включить произведения современной фронтовой поэзии, заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
Журналист назвала современную фронтовую поэзию недооцененным жанром. В пример она привела сборник «ПоэZия русского лета».
По ее мнению, произведения публиковавшихся в сборнике авторов должны быть включены в школьную программу.
«Они по силе слова, по внутренней культуре, по культуре языка и по художественным достоинствам ничуть не хуже, чем великие фронтовые поэты Великой Отечественной - Симонов, Твардовский и прочие», - считает Симоньян.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил включить в школьную программу песни SHAMAN и Олега Газманова, напоминает «Радиоточка НСН».
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